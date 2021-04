Solutions 30 : les auditeurs jugent infondées et erronées les accusations portées contre l'entreprise

(Boursier.com) — Dans le viseur de Muddy Waters à la suite de la publication d'un rapport anonyme accusant la société de "fraude et blanchiment d'argent", Solutions 30 dévoile les résultats de l'investigation indépendante menée par le cabinet Deloitte, avec l'appui de Didier Kling Expertise & Conseil pour la partie comptabilité. Une conclusion très attendue compte tenu de la gravité des accusations portées à l'encontre du groupe spécialisé dans les solutions pour les nouvelles technologies.

Si les auditeurs indépendants ont formulé des recommandations afin de simplifier et de renforcer certaines procédures internes de la société pour une plus grande transparence et une sécurisation des transactions, ils indiquent très clairement et sans équivoque, selon les règles de leur profession : "nous n'avons pas identifié d'élément permettant de corroborer les allégations de blanchiment d'argent, en lien avec le crime organisé".

"Les travaux menés par les experts n'ont également révélé aucune trace de lien entre les membres du Conseil de Surveillance ou du Directoire de Solutions 30, et les scandales financiers auxquels les allégations tentaient injustement de les lier. Ils infirment les allégations, en particulier celles relatives à l'utilisation de " coquilles vides " ou de microstructures pour réaliser des actes de blanchiment d'argent, de fraude et de détournements de fonds.

Toutes les activités présentées par le Groupe dans ses états financiers et sa communication financière reposent bel et bien sur des contrats signés entre Solutions 30 et ses clients, ou Solutions 30 et ses prestataires. Les changements d'actionnariat notés dans plusieurs microstructures, filiales du Groupe ou proches du Groupe ou de ses dirigeants, ont été retracés et ne font ressortir aucune trace de pratique frauduleuse mais appellent à plus de lisibilité. A travers leurs travaux, les cabinets d'auditeurs indépendants n'ont pas relevé d'éléments de nature à remettre en cause la sincérité de la comptabilité du Groupe".

L'ensemble des conclusions des cabinets d'audits indépendants est disponible sur le site internet de la Société : www.solutions30.com/transparency.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire a ainsi souligné : "au cours des derniers mois, face à des attaques répétées, Solutions 30 a pu compter sur le soutien de ses équipes, de ses clients et d'une grande partie de ses actionnaires de long terme : je tiens à les en remercier chaleureusement. Solutions 30 est une entreprise aux fondamentaux solides qui a connu un développement extrêmement rapide depuis sa création. Aujourd'hui, nos ambitions sont intactes. Nous allons accélérer nos efforts de transformation et renforcer nos procédures internes pour conforter notre développement à long terme".

Le marché semble rassurer par ces annonces puisque le titre s'envole de plus de 30% à 14,3 euros en début de séance à Paris. Les volumes sont au rendez-vous avec plus d'un million d'actions déjà échangées contre une moyenne quotidienne d'environ 1,3 million sur les trois derniers mois.