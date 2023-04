Solutions 30 : le titre s'effondre après les lourdes pertes annuelles

(Boursier.com) — Solutions30 s'effondre de 12,5% à 1,95 euro dans les premiers échanges à Paris, délaissé après l'annonce d'une lourde perte annuelle malgré des revenus en progression. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe a essuyé un déficit net de 50,1 ME, contre un bénéfice de 21,5 ME en 2021, pour un chiffre d'affaires consolidé de 904,6 ME, en progression de +3,5% (+1,4% en organique). L'EBITDA ajusté s'établit à 46,7 ME contre 82,4 ME un an plus tôt. La bonne performance des activités hors France, qui constituent le pilier de la croissance future, est masquée par la contre-performance des activités françaises.

L'exercice 2022 intègre 13,6 ME de charges opérationnelles non courantes qui se composent principalement de charges de restructuration, de dépenses exceptionnelles engagées en réaction à la violente campagne de dénigrement menée à son encontre en 2020-2021 et de la charge relative au plan d'intéressement long terme aujourd'hui sans valeur.

Malgré l'environnement actuel marqué par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, le groupe confirme attendre une croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l'exercice.

Après un exercice 2022 très décevant, le scénario d'un retour à la normale progressif des performances du groupe devrait se concrétiser sur 2023 et permettre un rebond pérenne du titre, explique TP ICAP Midcap, à l''achat' sur le dossier, avec une cible ajustée de 4,8 à 4,4 euros.

Oddo BHF parle de résultats 2022 décevants avec une forte dégradation de la marge d'EBITDA en France liée à d'importants surcoûts. Au regard d'un historique très mouvementé, le courtier attend toujours de constater un net redressement durable des profits pour valider le modèle économique et envisager une recommandation positive sur la valeur...