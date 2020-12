Solutions 30 : le marché salue l'entrée au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Solutions 30 bondit de plus de 8% à 18,5 euros en matinée, les opérateurs saluant l'entrée du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies sur le marché britannique. Le groupe a en effet annoncé hier soir l'acquisition de Comvergent Holdings Limited, qui a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires proche de 17,5 millions d'euros et travaille depuis plus de 10 ans avec les principaux équipementiers télécoms, dont Ericsson, Nokia ou Huawei.

Le fait que la cible soit (pour le moment) spécialisée dans le mobile (plutôt que le fixe) est une surprise dans la mesure où le principal marché à adresser sera la fibre, affirme Oddo BHF. Toutefois, le broker n'exclut pas d'autres acquisitions dans le pays au moment où le cycle fibre décollera vraiment et en attendant S30 renforce son expertise mobile, dont il dispose maintenant en Espagne, en Italie et en Pologne. L'analyste confirme son avis 'achat' au regard de la forte croissance attendue dans les segments adressés par le groupe, qui en répliquant son succès français à l'international pourrait viser 2,5 MdsE de CA à moyen-terme, ce qui justifierait alors une valorisation d'environ 3,6 MdsE sur la base d'une MOP de 12% et d'un multiple cible de 12x l'EBIT.

Pour Midcap Partners, le groupe continue de dérouler son modèle et se positionne habilement pour être l'un des principaux acteurs du déploiement de la 5G en Europe sur les années à venir. Après la résilience du modèle démontré avec efficacité en 2020, Solutions 30 devrait reprendre son rythme de conquête en 2021, ajoute le courtier, à l''achat' sur le titre avec 20 euros dans le viseur.