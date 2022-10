Solutions 30 : la progression de la marge d'EBITDA est soumise aux négociations tarifaires en cours

(Boursier.com) — Solutions 30 a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 212,4 millions d'euros au troisième trimestre 2022, un niveau stable par rapport à la même période de 2021 (-2,4% en organique). Dans la continuité des trimestres précédents, le groupe souligne que sa performance en France continue d'être impactée par la transition opérationnelle liée à la maturité de certains marchés. Ailleurs en Europe, les activités sont en croissance très dynamique, portées par le déploiement des réseaux fibre optique dans la majeure partie des pays où Solutions 30 est présent. Pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions 30 s'élève à 656,8 millions d'euros, en très légère progression de +0,5% (-1,8% en organique).

Face à la pression inflationniste actuelle, Solutions 30 assure continuer de revoir à la hausse sa politique tarifaire, tant sur ses nouveaux contrats que sur ses contrats existants. Le Groupe a également mis en place des actions de contrôle strict de ses coûts opérationnels avec la volonté forte de préserver une structure financière solide et faiblement endettée pour protéger sa capacité à financer sa croissance et capter de nouvelles opportunités, accroître son agilité, renforcer ses avantages concurrentiels et préserver sa capacité future à poursuivre la consolidation de son secteur. En France, le marché est qualifié de " en transition avec une visibilité limitée sur le très court terme ".

Dans ce contexte, Solutions 30 va poursuivre le plan d'actions engagé pour renouer avec la croissance et un niveau de rentabilité plus normatif. Celui-ci passe par la conquête de parts de marché dans le secteur mature des télécoms où devrait intervenir une 2ème phase de consolidation, le développement de nouvelles activités en forte croissance en particulier dans le secteur de l'énergie où la demande reste forte ( portée par les enjeux majeurs d'indépendance énergétique, de transition vers les énergies nouvelles et d'électrification des véhicules) et le renforcement des synergies entre les différentes activités qui s'accompagne d'une réaffectation des techniciens sur les activités à plus fort potentiel.

Au Benelux et dans les autres pays, Solutions 30 estime que la croissance restera soutenue sur la fin d'exercice, dans la continuité de la bonne dynamique du 3ème trimestre. Pour l'ensemble du Groupe, la tendance du 4ème trimestre devrait s'inscrire dans la continuité des neuf premiers mois de l'exercice et le chiffre d'affaires 2022 devrait rester sur les mêmes niveaux que celui de 2021, tandis que la progression de la marge d'EBITDA sur la fin d'exercice est soumise aux négociations tarifaires en cours. A partir de 2023, Solutions 30 espère renouer avec une croissance plus dynamique portée par le développement soutenu des activités hors de France, et enregistrer une amélioration de sa rentabilité.