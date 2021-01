Solutions 30 : la croissance interne accélère sur le T4

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Solutions 30 s'élève à 814,7 ME pour l'exercice 2020 et progresse de +19,4% et de +14% en organique par rapport à 2019.

Les activités de maintenance, récurrentes par nature représentent 59% de l'activité du Groupe.

Au 4ème trimestre, Solutions 30 établit un nouveau record d'activité et enregistre un chiffre d'affaires de 238,3 ME, en hausse de +20,3% et de +17% en organique.

Solutions 30 débute l'exercice 2021 avec confiance et sérénité, déterminé à poursuivre sa trajectoire de développement équilibrée, entre croissance organique et croissance externe.

Les mesures de soutien au déploiement de réseaux très haut-débit et à l'essor de la mobilité électrique, les annonces dans le domaine de la fibre en Belgique, en Italie en Allemagne et en Angleterre, et le déploiement attendu des réseaux mobiles de nouvelle génération, soutiennent le développement du groupe qui se rapproche de son objectif d'1 MdE de chiffre d'affaires.

Pour mettre un terme aux allégations, insinuations et accusations répétées à l'encontre de la société, le Conseil de Surveillance de Solutions 30 a mandaté Deloitte pour la réalisation d'un audit approfondi, conduit avec l'appui des équipes de Didier Kling Expertises et Conseil.

Solutions 30 précise qu'il s'agit d'experts largement reconnus qui disposent de toute latitude pour mener toutes les investigations qu'ils jugent appropriées. La remise en cause de leurs capacités et de la mission confiée serait sans fondement.

La réputation des auditeurs indépendants nommés, leur intégrité, compétence et expertise seraient largement démontrées par leurs références et la qualité de leur parcours professionnel. Ils continuent de mener leurs travaux en toute indépendance et leurs conclusions seront communiquées au marché dès qu'elles seront disponibles.