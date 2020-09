Solutions 30 intègre le SBF 120

Solutions 30 intègre le SBF 120









(Boursier.com) — Solutions 30 SE rejoint les indices SBF 120 et CAC Mid 60. Cette décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris sera effective le 18 septembre 2020 à la clôture des marchés. Le SBF 120 est un des indices phares de la Bourse de Paris. Il regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière , se réjouit le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies.

Quelques mois après son transfert sur Euronext Paris, l'entrée dans ces indices constitue une nouvelle étape boursière importante pour Solutions 30. Entré sur Euronext Access en 2005 avec une capitalisation de 4,5 ME, le Groupe était valorisé 56 ME quatre ans plus tard lors du transfert de ses titres sur Euronext Growth. Le 23 juillet dernier, Solutions 30 a rejoint Euronext Paris avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard d'euros.

Ce parcours boursier reflète les performances opérationnelles de Solutions 30 qui, positionné sur des marchés solides et durablement porteurs, poursuit une stratégie alliant croissance forte et rentabilité.