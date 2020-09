Solutions 30 grimpe de plus de 5%

Solutions 30 grimpe de plus de 5%









(Boursier.com) — Solution 30 grimpe de plus de 5% ce mercredi à 15,15 euros, alors que Unit-T, filiale à 70% du groupe et Fluvius, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz flamand, ont entamé la dernière phase de négociations en vue du déploiement des compteurs intelligents en Flandre.

A l'issue du processus de pré-sélection, Unit-T s'estime bien positionnée pour obtenir une large part de ce marché qui sera alloué de façon ferme au plus tard mi-novembre. Fluvius, gestionnaire de réseau pour la région flamande en Belgique, entend déployer un peu plus de 4,3 millions de compteurs intelligents, et ainsi procéder au remplacement de 80% de son parc installé dans les quatre années à venir. Ce projet concerne à la fois des compteurs d'électricité et de gaz.

Unit-T entre donc dans l'étape finale de négociations qui, si elle aboutit favorablement, ouvrira la voie à la phase de réalisation.

Dans cette dernière étape, Unit-T va devoir affiner son offre et proposer un plan d'actions incluant la préparation de toutes les procédures opérationnelles, afin que les déploiements puissent débuter à compter de mars 2021. Les informations chiffrées relatives à ces contrats seront communiquées dès signature de ces derniers...

"Si le groupe est sélectionné, sa part de marché devrait être significative, le gestionnaire de réseau (Fluvius) n'ayant que peu d'intérêt à avoir un grand nombre de prestataires... Le newsflow reste positif pour S30 alors que les projets européens sur ses marchés (fibre en Italie, 5G en Espagne, compteurs intelligents en Belgique) restent dynamiques et qu'ils devraient lui permettre de continuer à dupliquer son modèle français" commente Portzamparc qui est toujours à l'achat sur le dossier en visant un cours de 16 euros...