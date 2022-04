Solutions 30 flambe dans l'espoir d'une offre de Bain !

(Boursier.com) — Solutions 30 bondit de 12,6% en début de séance ce vendredi, à 7,43 euros, alors que selon l'agence Bloomberg, Bain Capital envisagerait une opération portant sur l'acteur européen des solutions pour les nouvelles technologies. Bloomberg cite des personnes proches du dossier. La firme financière de Boston aurait discuté avec des conseillers de cet investissement potentiel, selon les sources de l'agence, qui ont demandé à ne pas être identifiées, les informations étant confidentielles. Les délibérations seraient en cours et il n'y aurait aucune certitude que Bain décide de procéder à une offre formelle, ont déclaré les sources.

S30 avait précédemment été ciblé par des vendeurs à découvert, dont Muddy Waters Capital LLC, suite à un rapport anonyme. Le titre demeure dans le rouge cette année.

Le groupe doit publier le 27 avril ses résultats annuels 2021 et son chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Au 4e trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 220,3 millions d'euros, en repli de 8,4% (-10,9% en organique). Rapporté au niveau d'activité pré-Covid du 4e trimestre 2019, le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2021 était en hausse de +9,5%. Après un 1er semestre en croissance très solide de 20,9%, le 4e trimestre s'inscrit donc dans la continuité du 3e trimestre. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires progresse de +6,7% par rapport à l'exercice 2020 (+3,5% en organique) et de +26,4% par rapport à l'exercice 2019 pré-Covid. Les activités de maintenance, récurrentes par nature, ont représenté 57% de l'activité du Groupe. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 873,8 ME. La France représente 507,6 ME de chiffre d'affaires (522,7 ME en 2020).

Pour l'ensemble du groupe, la marge d'Ebitda de l'exercice 2021 s'inscrirait en légère baisse par rapport au 1er semestre, compte tenu de la contraction de l'activité en France et de la poursuite des montées en charge au Benelux, en Italie et au Royaume-Uni. A moyen comme à long terme, Solutions 30 "bénéficie de leviers de croissance puissants et le Groupe est confiant dans sa capacité à saisir les opportunités de marché qui s'ouvrent partout en Europe", selon les perspectives fournies fin janvier en marge de la publication d'activité.