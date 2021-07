Solutions 30 et Eneco eMobility renforcent leur partenariat auprès des grands comptes

Solutions 30 et Eneco eMobility renforcent leur partenariat auprès des grands comptes









(Boursier.com) — Depuis deux ans, Eneco eMobility et Solutions 30 collaborent avec succès en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Aujourd'hui, les deux sociétés étendent leur collaboration. Ensemble, elles veulent faire plus pour servir leurs clients grands-comptes tels que Ford Allemagne ou Jaguar Land Rover, facilitant ainsi le passage à l'électromobilité pour leurs clients.

"Solutions 30 est notre visage chez le client", a déclaré Joris Laponder, directeur commercial d'Eneco eMobility. "C'est pourquoi il est particulièrement important pour nous de travailler avec un partenaire fiable et expérimenté".

Avec 16.000 techniciens dans toute l'Europe intervenant chez 60.000 clients chaque jour, Solutions 30 est un acteur majeur sur le marché européen et peut gérer de manière fiable des volumes de commandes élevés. "Pour les grands acteurs du secteur, le volume est un élément crucial. De nombreuses bornes de recharge doivent être installées et configurées dans un court laps de temps", explique Joris Laponder. "Pour cette raison, Solutions 30 est notre partenaire idéal." La collaboration des deux sociétés présente également un niveau unique de scalabilité à l'échelle européenne. "Ici, nous disposons d'un partenariat international. Ensemble, nous pouvons déployer nos services dans presque tous les pays européens en peu de temps", se réjouit Robert Ziegler, le PDG de Solutions 30 Allemagne. À cet égard, cette collaboration fixe déjà un cap pour l'avenir des deux entreprises, bien au-delà de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas.

Un service intégré, depuis le conseil jusqu'aux tests d'acceptation sur site

Agissant pour le compte d'Eneco eMobility, Solutions 30 assure l'installation de bornes de recharge pour les conducteurs de voitures électriques. Concrètement, cela signifie que lorsque les clients commandent une borne de recharge pour leur voiture électrique via leur revendeur local, Eneco eMobility traite la partie conseil, tandis que le prestataire de services installe cette borne, en fournissant un service clés en main, de l'étude pré-installation jusqu'au contrôle du fonctionnement. Quel que soit le type de commande, qu'il s'agisse d'un client particulier ou professionnel qui a besoin de plusieurs bornes de recharge pour sa flotte d'entreprise, Eneco eMobility et Solutions 30 garantissent ensemble que tous les clients sont servis de façon fluide et efficace.

L'objectif commun : contribuer à l'essor de la mobilité électrique

Dès à présent, ce partenariat va permettre d'offrir un meilleur service aux clients. "Notre objectif est que tout le monde, n'importe où, puisse trouver une borne de charge de manière simple et fiable, en utilisant 100% d'énergie renouvelable. Les grandes entreprises comme Ford Allemagne sont un facteur essentiel de succès à cet égard, car elles nous permettent de toucher de nombreux conducteurs potentiels de voitures électriques en peu de temps", selon Joris Laponder.

En Allemagne, Solutions 30 est surtout connue dans le domaine des télécommunications. Entre autres objectifs, la société entend étendre sa présence dans le segment de l'énergie en élargissant son partenariat avec chargeIT.