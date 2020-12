Solutions 30 : en croissance externe au Royaume-Uni

Solutions 30 : en croissance externe au Royaume-Uni









(Boursier.com) — Le groupe Solutions 30 a signé, le 2 décembre, l'acquisition de 100% de la société Comvergent Holdings Limited (Comvergent). Cette opération marque l'entrée de Solutions 30 sur le marché anglais qui dispose d'un fort potentiel de développement dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles.

La société sera intégralement consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er décembre 2020.

Créée en 2005, Comvergent a développé une gamme de services multi-techniques dédiés au déploiement et à la maintenance de réseaux sans fil. Basée à proximité de Chester dans le nord-ouest de l'Angleterre, la société intervient dans l'ensemble du Royaume-Uni grâce à une équipe de techniciens répartis sur tout le territoire. En 2019, Comvergent réalisait un chiffre d'affaires proche de 17,5 millions d'euros et travaille depuis plus de 10 ans avec les principaux équipementiers télécoms, dont Ericsson, Nokia ou Huawei. Ces dernières années, Comvergent a su se positionner sur des marchés clés dans les réseaux mobiles et s'inscrire dans une dynamique de croissance favorable, qui devrait s'intensifier avec l'arrivée de la 5G.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe Solutions 30 et marque la première étape de son déploiement au Royaume-Uni. Solutions 30 prend ainsi pied sur le marché anglais des télécommunications et entend y décliner sa gamme de services multi-techniques de proximité dans les réseaux fixes et mobiles.