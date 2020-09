Solutions 30 : des prises de bénéfices

Solutions 30 : des prises de bénéfices









(Boursier.com) — Victime de prises de bénéfices, Solutions 30 cède 4,4% à 15,7 euros au lendemain d'une publication intermédiaire résiliente et de l'optimisme affiché par la direction pour les prochains mois.

Sur les 6 premiers mois de l'exercice, le groupe a réalisé un Ebitda ajusté de 41,5 ME contre 40,6 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de 14,1% (+6,9% en organique)à 363,7 ME. Reflétant le repli limité de la marge d'Ebitda ajusté, l'Ebit ajusté s'établit à 21,8 ME, soit 6% du chiffre d'affaires. Il intègre 8,6 ME de dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles. Le résultat net part du Groupe atteint 10,5 ME, en baisse de -32%. Le Groupe affiche une trésorerie nette (hors IFRS16) de 45,9 ME à fin juin 2020, contre une dette nette de 3 ME à fin décembre 2019.

Fort des performances du semestre, Solutions 30 confirme un niveau de croissance organique soutenue au 3è trimestre. A ce stade et sans nouvelle dégradation de la situation, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice en croissance à deux chiffres et rentable.

Après avoir encaissé l'an passé passé de nombreuses attaques boursières, le management fait face cette année à une crise sanitaire sans précédent. Le tout avec succès. Midcap Partners réitère ainsi son conseil 'achat' sur la valeur avec un objectif relevé de 17 à 20 euros, le groupe méritant clairement une prime au regard de son statut unique.

Les résultats semestriels sont solides et mettent Solutions 30 dans une position de force pour envisager l'accélération de son expansion internationale tout en continuant à croitre en France, explique de son côté Oddo BHF. Si la valorisation peut paraître élevée après le rebond du titre - à 26 fois l'EBIT fwd 12m (20x en moyenne sur 5 ans) - cette prime se justifie par des perspectives de croissance organique élevées et fondées sur des évolutions technologiques structurelles, un historique remarquable d'exécution du management, une stratégie d'acquisitions relutives à la fois sur la croissance et sur le ROCE et un modèle d'affaires qui repose sur un effet taille et densité qui implique des barrières à l'entrée relativement élevées... A l''achat' sur le dossier, l'analyste vise 17 euros par titre.

Portzamparc parle de son côté d'une "bonne publication" pour le groupe qui "sort gagnant de la crise sanitaire à plusieurs égards : 1/ la situation de trésorerie donne toute la latitude au management pour continuer la consolidation du marché,

2/ le groupe a de nouveau démontré son adaptabilité à une forte volatilité d'activité, renforçant les liens existants avec les clients et 3/ les différents projets nationaux autour des télécommunications (fibre, 5G...) jouissent d'un momentum favorable" (...) "Nous ajusterons notre scénario suite à la webcast de 14h30" commente l'analyste qui vise un cours de 16 euros...