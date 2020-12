Solutions 30 dément les accusations

(Boursier.com) — Solutions 30 a catégoriquement démenti les accusations d'un rapport cherchant à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie. Alors que le titre a décroché hier de 18,7% dans un volume de plus de 3% du capital, le groupe fournit ce jour ne réponse détaillée à ce "rapport anonyme" ayant circulé le 8 décembre. Solutions 30 nie donc catégoriquement les accusations, estimant ces dernières sans fondement et jugeant des faits mal interprétés. Il affirme que le rapport en arrive à de mauvaises conclusions. Ce rapport, ajoute le groupe, formule de sérieuses accusations pouvant créer une suspicion infondée autour du groupe, de son management et de ses valeurs. Le groupe souligne donc l'intégrité de son management et assure à ses actionnaires qu'il est confiant dans la véracité de ses états financiers.

"Malgré cette tentative pour affaiblir et déstabiliser le Groupe, sa direction et ses actionnaires de long terme", Solutions 30 se dit concentré sur l'exécution de sa stratégie et l'atteinte d'une croissance soutenue.