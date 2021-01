Solutions 30 : contrat porteur

(Boursier.com) — Solutions 30 prend la tête du SRD à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de près de 4% à 13,3 euros. Le groupe a annoncé la signature d'un gros contrat de 210 millions d'euros sur 5 ans avec TIM (Telecom Italia) pour le déploiement du réseau de fibre de l'opérateur transalpin dans le Piémont et la Vallée d'Aoste.

"L'Italie démarre enfin le formidable chantier de la fibre optique et Solutions 30 s'affirme dès le début comme l'un des leaders dans le domaine de la sous-traitance pour les opérateurs", affirme Midcap Partners... D'autres contrats pourraient suivre sur ce pays, mais aussi dans d'autres pays européens utilisant la fibre comme chantier de relance économique. Le broker trouve toujours le groupe sous-évalué par rapport à son historique de croissance rentable et la qualité de ses perspectives. De quoi rester à l''achat' avec un objectif de cours de 20 euros.

"Après le contrat de déploiement de contrats intelligents signé avec Fluvius en fin d'année 2020 (PZP 30 ME à 40 ME/an), les différents plans fibres nationaux des pays européens annoncés en 2020 commencent à se concrétiser au niveau business" commente pour sa part Portzamparc qui vise un cours de 18 euros. "S30 met parfaitement en place sa stratégie d'expertise et de réplication du modèle français".