Solutions 30 chute à nouveau, Muddy Waters revient à la charge

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Solutions 30 plonge de 13% à 11,8 euros en ce début de semaine, plombé par de nouvelles accusations de Muddy Waters. Le fonds américain revient à la charge contre le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies, estimant que "les accusations de fraude et blanchiment d'argent portées par le rapport anonyme pointent probablement, a minima, dans la bonne direction, voire sont correctes dans certains cas".

Dans une lettre, disponible au grand public, et adressée à Gianbeppi Fortis, Muddy Waters affirme : "Nous partageons l'inquiétude du rapport anonyme quant à la possibilité de blanchiment d'argent par l'acquisition répétée de sociétés fictives par S30, en particulier lorsque cela implique des personnes liées à la criminalité organisée".

MW has a number of questions for $S30.FP that go to whether S30 has been laundering money, committing fraud, overstating organic growth, and running a shambolic "investigation": https://t.co/h3aPdGI2mb — MuddyWatersResearch (@muddywatersre), via Twitter

Et le fonds, qui 'short' toujours le titre, d'ajouter : "nous estimons que Solutions 30 manipule ses comptes pour gonfler de manière artificielle sa croissance organique et sa rentabilité... ". Muddy Waters remet également en cause la sélection par Solutions 30 de Deloitte pour examiner les questions de "gouvernance et de réputation" du groupe et non pas pour enquêter sur sa comptabilité, la firme ayant choisi Didier Kling : "Vous avez 'répondu' à notre appel à une enquête des "Big Four" de la pire des manières : en engageant Deloitte - mais pas pour examiner vos comptes. L'enquête comptable est toujours menée par un cabinet qui n'a pas la portée mondiale que nous estimons nécessaire pour un examen crédible. Au lieu de cela, Deloitte a été engagé pour examiner la 'gouvernance et la réputation' de S30. Cet engagement très limité nous semble être une tentative non substantielle de manipuler la perception des investisseurs".

Début décembre, le titre avait déjà été violemment attaqué après la publication d'un rapport anonyme cherchant à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie. Solutions 30 avait alors " nié catégoriquement les accusations, estimant ces dernières sans fondement et jugeant des faits mal interprétés ". Dans une déclaration, le groupe indique être la cible d'une campagne de déstabilisation et rejette à nouveau toutes les accusations du fonds :

"Solutions 30 fait l'objet d'une campagne de déstabilisation initiée il y a plusieurs semaines. Dans ce cadre, un audit indépendant a été mandaté et se poursuit. Deloitte qui dirige cette mission et s'appuie sur Didier Kling Expertises et Conseil pour la partie comptabilité, audite l'ensemble des allégations soulevées et mène toutes les investigations nécessaires. Les conclusions seront communiquées à la fin des travaux. Entre temps, le groupe exécute sa stratégie et n'a pas constaté d'impact sur son activité. Le groupe publiera son chiffre d'affaires 2020 demain soir".