Solutions 30 : avertissement sur les marges du premier semestre

(Boursier.com) — Solutions 30 indique avoir renoué avec la croissance au deuxième trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé de 221,7 millions d'euros, en progression de 2,7% par rapport à la même période de 2021 (+0,1% en organique). Solutions 30 précise que ses activités hors France sont en croissance très dynamique, portées par le début du déploiement des réseaux fibre optique dans la majeure partie des pays où le groupe est présent.

En France, la performance continue d'être impactée par la transition opérationnelle liée à la maturité de certains marchés et une base de comparaison élevée. Pour l'ensemble du 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions 30 s'élève à 444,4 millions d'euros, en progression de +0,7% (-1,5% en organique).

Avec un chiffre d'affaires de 74,7 millions d'euros, l'activité Télécoms en France est en retrait de 18,4% au deuxième trimestre 2022. Solutions 30 constate un marché devenu mature après cinq années de croissance exponentielle. En outre, le redéploiement géographique de l'un des contrats majeurs du groupe pèse sur l'efficacité opérationnelle des filiales françaises, en particulier dans la moitié sud de la France. Les nouveaux paramètres de ce contrat ont ajouté des contraintes sur Solutions 30 comme sur ses pairs, et le Groupe doit revoir ses process et ses méthodes, recruter et former ses personnels pour obtenir de nouvelles habilitations, tout en réajustant ses structures localement et en préparant l'avenir. Ces adaptations, engagées au deuxième semestre 2021, ont continué d'impacter la rentabilité du groupe et Solutions 30 prévient que sa marge d'EBITDA en France s'inscrira en repli par rapport à celle du deuxième semestre 2021.

" La transition opérationnelle du Groupe en France et les montées en charge de contrats pèseront sur les marges du 1er semestre 2022, qui s'inscriront en repli par rapport aux marges du 2ème semestre 2021 ", ajoute Solutions 30.

La croissance devrait s'accélérer au deuxième semestre, tout en restant inférieure à 10% du fait des reports de volumes dus aux difficultés d'approvisionnement qui impactent certains marchés liés à la fibre optique et les activités liées à la transition énergétique. Le Groupe devrait toutefois enregistrer un début d'amélioration de sa marge d'EBITDA grâce à une meilleure absorption des coûts des montées en charge de nouveaux contrats et des process opérationnels qui commenceront à se normaliser en France. En outre, dans le contexte inflationniste actuel, Solutions 30 revoit à la hausse sa politique tarifaire, tant sur ses nouveaux contrats que sur ses contrats existants et une partie de ces révisions a commencé à contribuer au chiffre d'affaires durant le deuxième trimestre.