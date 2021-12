Solutions 30 annonce la conclusion positive de la procédure de conciliation avec ses banques

(Boursier.com) — Solutions 30 et ses banques retrouvent dès aujourd'hui un mode de collaboration usuel. Cette décision intervient dans le cadre de la procédure de conciliation et fait suite à la publication du rapport financier semestriel du Groupe contenant le rapport du réviseur d'entreprises sur les états financiers semestriels.

Solutions 30 tient à remercier ses banques qui, tout au long de cette période, ont maintenu leur confiance et leur soutien au Groupe.