Solutions 30 : AG en vue

(Boursier.com) — SOLUTIONS 30 informe ses actionnaires que son assemblée générale annuelle (Assemblée Générale), se tiendra le 16 juin 2021 à 10h00 (heure de Luxembourg) à l'Hôtel le Royal, 12 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Cette Assemblée Générale sera retransmise en direct par vidéo, via le site Internet de la Société.

L'avis de convocation (Avis de Convocation) détaillant l'ordre du jour de l'Assemblée Générale a été publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) et dans le Tageblatt, le 17 mai 2022. Les modalités de vote à l'Assemblée Générale sont détaillées dans cet Avis de Convocation.

Cet Avis de Convocation ainsi que tous les documents et renseignements préparatoires relatifs à l'Assemblée Générale sont mis disposition des actionnaires sur le site internet de la société à l'adresse

https://www.solutions30.com/investisseurs/assemblee-generale/?lang=fr où ils peuvent être consultés et téléchargés.