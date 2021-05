Solutions 30 : achats de dirigeants, le titre flambe encore

Solutions 30 : achats de dirigeants, le titre flambe encore









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Solutions 30 poursuit sur sa lancée ce matin et rebondit encore de 22% à près de 6 euros dans un volume représentant plus de 4% du tour de table, après avoir grimpé de 38,4% hier et 26,6% mercredi. Rappelons que la valeur s'était effondrée lundi de 70,6% puis mardi de 8,3%, le cabinet d'audit EY ayant affirmé ne pas être en mesure de formuler une opinion sur les comptes 2020 du groupe.

Deux opérations sur titres déclarées semblent justifier la poursuite du rallye ce jour. Isabelle d'Aloia, 'personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes', en l'occurrence le membre du directoire Franck d'Aloia, a déclaré l'achat de 3.200 titres à un cours de 2,898 euros opérée le 25 mai. Jules Pereira Gomes, VP Retail Solutions France, membre du Comité exécutif France, a acquis 2.000 titres à un prix de 2,81 euros pièce environ le même jour. Ces achats ne sont certes pas massifs, mais ils constituent tout de même un point positif.