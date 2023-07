Solutions 30 : accélération de la croissance et du titre

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Solutions 30 bondit de 8,7% à 3,34 euros sur le marché parisien. La société européenne spécialisée dans les solutions pour les nouvelles technologies a fait état d'une accélération de sa croissance au 2ème trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé de 263,4 ME, en hausse exclusivement organique de 18,8%. Cette performance, s'appuie sur la croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux, en Pologne et au Royaume-Uni. Elle est en ligne avec l'objectif du Groupe de passer le cap symbolique du milliard de chiffre d'affaires en 2023. En termes d'EBITDA, le groupe vise un redressement de la marge au 1er semestre par rapport au S2 2022 (6,2%).

TP ICAP Midcap met en avant le retour confirmé d'une croissance des ventes à deux chiffres sur 2023 grâce à une dynamique exceptionnelle du Benelux. Sur l'ensemble de l'exercice, le broker attend désormais plus prudemment un niveau de marge de 7% (plus de 8% précédemment) compte tenu d'une progressivité de la remontée de la marge en France, des coûts du déploiement rapide observé au Benelux et des difficultés en Italie. Il ajuste ainsi sa séquence des résultats 2024/2025 en conséquence et sa cible de 4,4 à 4 euros.