Solutions 30 : à quand la reprise de cotation ?

(Boursier.com) — Toujours dans la tourmente suite aux accusation dont elle fait l'objet, Solutions 30 a demandé la suspension de la cotation de son titre à Euronext. Elle est effective depuis ce matin. Dans un bref communiqué la société la justifie par "de nouvelles tentatives de déstabilisation de l'entreprise et de ses actions." La suspension durera "jusqu'à ce que d'autres communications soient publiées en temps voulu". Une formule suffisamment vague pour ne pas précipiter le retour des échanges après deux séances particulièrement éprouvantes!

Hier, le démenti de la direction de Solutions 30 n'a clairement pas convaincu les marchés ! Le titre a chuté de -8,92% en clôture à 14,70 Euros, son dernier cours donc. Un point bas à 12,72 Euros a été touché, matérialisant une nouvelle chute de -21% après celle de -18,69% mercredi.

Le rapport anonyme accuse la société d'avoir des liens avec la mafia italienne, d'être liée à des personnes à la réputation sulfureuse, ou encore de manquer de clarté dans la composition de son périmètre.

Si les investisseurs n'ont pas été convaincus, les analystes financiers ne semblent à l'inverse pas inquiets. Ainsi, Oddo BHF a jugé les réponses apportées par Solutions 30 comme probantes. "Les accusations mises en avant par le rapport paraissent infondées et nous remettons en question le sérieux de l'analyse menée par l'auteur du rapport au vu des erreurs qu'il commet", affirme le broker. La recommandation 'achat' de l'analyste s'appuie sur des perspectives de croissance solides tirées par la superposition de cycles de déploiement de la fibre, des compteurs électriques connectés, de bornes de recharges électriques et d'antennes mobiles 5G, une expansion à l'internationale où S30 rencontre une faible concurrence et la consolidation d'un marché de la sous-traitance encore très morcelé.

Même son de cloche chez d'autres analystes comme LCM, aussi à l'achat, qui juge qu'il s'agit d'une "bonne occasion de rentrer" sur le titre, suite à des "attaques infondées" et alors que "les fondamentaux n'ont jamais été aussi positifs pour l'exercice à venir."