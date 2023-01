Solutions 30 : 2,5 MdsE de revenus visés à moyen terme

(Boursier.com) — Solutions 30 termine l'exercice 2022 avec un retour à une croissance plus dynamique et un chiffre d'affaires en hausse de 11,6% au dernier trimestre par rapport à la même période de 2021 et de +10,1% en organique.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions 30 s'élève à 903 ME, en progression de +3,3% et de +1,2% en organique.

Au cours de cet exercice, le Groupe a poursuivi la transition opérationnelle de ses activités en France tandis que les autres marchés géographiques bénéficient de tendances très favorables.

Les prises de commandes de l'exercice atteignent près de 920 ME, un niveau historiquement élevé.

Les résultats financiers complets de cet exercice de transition seront publiés le 20 avril prochain après bourse.

Ils devraient faire ressortir une marge d'EBITDA encore ponctuellement sous tension du fait de la poursuite des montées en charges engagées sur le semestre, des revalorisations tarifaires obtenues plus tardivement que prévu et de l'impact du durcissement des conditions opérationnelles d'exécution des contrats dans le secteur des télécoms en France.

Pour l'exercice 2023, la bonne dynamique de cette fin d'année 2022 ainsi que l'excellente activité commerciale de l'exercice confortent les perspectives de retour à une croissance à deux chiffres permettant de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Solutions 30 vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 MdsE à moyen terme.

Pour financer cette forte croissance, le groupe mène une politique financière prudente qui vise à maximiser la génération de trésorerie et ainsi auto-financer l'accroissement du besoin en fonds de roulement, tout en préservant une structure bilancielle faiblement endettée.