Solocal : violente chute après le report de la publication des résultats

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Solocal chute de 13% à 0,54 euro en fin de séance alors que le groupe a décidé de reporter la date de la publication de ses résultats financiers. Il évoque un contexte économique très incertain et la poursuite de l'examen des orientations budgétaires au sein du Conseil d'administration.

Dans l'attente de la publication complète, l'entreprise indique avoir enregistré un chiffre d'affaires 2022 de 400 millions d'euros, dont 99,2 ME au 4ème trimestre. L'EBITDA récurrent du Groupe et la génération de flux de trésorerie opérationnel sur 2022 sont eux en ligne avec les objectifs annoncés alors que la position de trésorerie s'établit à 70,8 ME à fin décembre 2022.

Solocal tiendra informé le marché de la date de l'arrêté et de la publication des résultats financiers.