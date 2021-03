Solocal victime d'une tentative d'intrusion dans ses systèmes d'information

Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Dans la nuit du 17 au 18 février, les services informatiques de Solocal ont détecté une tentative d'intrusion sur le réseau interne de l'entreprise.

SoLocal explique que ses équipes informatiques ont pris les mesures de prévention nécessaires afin notamment de préserver le système d'information du Groupe, de bloquer la tentative d'intrusion, de s'assurer qu'aucun dommage n'a été porté aux outils et aux données du Groupe et de protéger l'ensemble des données sensibles du Groupe et de ses clients.

"A ce stade des investigations, aucune donnée de nos clients et utilisateurs n'a été compromise. Les principales plateformes de l'entreprise (PagesJaunes, Solocal Manager, Solocal.com) à destination des entreprises et usagers n'ont pas été impactées et sont demeurées accessibles en toute sécurité pour l'ensemble des Français", rassure SoLocal.

Les mesures prises ont donné lieu à un ralentissement temporaire de l'activité du Groupe entre la date de la tentative d'intrusion et le 23 février au soir, date à laquelle les systèmes d'information ont été rétablis.

Le ralentissement n'aura pas d'impact significatif sur la situation financière du Groupe, les objectifs 2021 demeurant inchangés.