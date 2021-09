Solocal : Stéphanie Zeppa nommée 'Chief Technology Officer'

(Boursier.com) — Solocal annonce l'arrivée, à compter du 1er octobre 2021, de Stéphanie Zeppa en qualité de Chief Technology Officer (CTO). Sous la direction d'Hervé Milcent, CEO du groupe, elle sera en charge de l'ensemble de la Direction des systèmes d'information, de la consolidation du modèle 100% cloud et de la Recherche & Développement au sein du groupe. Elle occupait depuis 2018, la fonction de Directrice Performance, Transformation et Systèmes d'Information chez Transdev.

Dès sa prise de fonction chez Solocal, Stéphanie Zeppa aura pour responsabilité de développer et renforcer les plateformes de services digitaux du Groupe (Présence, Sites Web, Data Programmatique, etc.) et les médias (PagesJaunes, Ooreka.).

Elle veillera ainsi à optimiser la qualité de services proposée aux clients et aux utilisateurs du groupe, tout en garantissant leur évolutivité. Au-delà de ces démarches opérationnelles, elle coordonnera la mise en oeuvre de partenariats stratégiques IT noués avec les acteurs clés du marché. Pour renforcer la nouvelle proposition de valeur de Solocal, elle aura aussi pour priorités une meilleure exploitation de la Data du Groupe au service des offres digitales et du pilotage de l'entreprise, le développement de nouvelles expériences digitales BtoB et BtoC avec un focus " Mobile First ", l'accélération de l'utilisation de l'IA pour améliorer la performance des produits et la transformation des systèmes internes.

L'arrivée de Stéphanie Zeppa à la tête des Systèmes d'Information de Solocal répond à l'objectif stratégique de constituer une équipe à la très haute expertise, partageant les valeurs engageantes que sont le travail en équipe, la transversalité, l'excellence client et la modernité d'un management/leadership efficace et innovant.