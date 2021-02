Solocal retient Hervé Milcent pour Directeur Général

(Boursier.com) — A l'issue d'un processus de sélection mené ces derniers mois, le Conseil d'administration de Solocal a décidé de nommer Hervé Milcent Directeur Général de Solocal à compter du 6 avril 2021.

A cette date, Solocal retrouvera une gouvernance dissociée, Pierre Danon redevenant Président du Conseil d'Administration.

L'expérience de transformations réussies et porteuses de croissance forte de Hervé Milcent, son attention à l'excellence opérationnelle, son sens client et innovation, ses qualités managériales reconnues, contribueront pleinement aux enjeux de Solocal de poursuite de l'amélioration de la satisfaction clients et d'accélération du déploiement de nouveaux services afin de renouer de façon pérenne avec une dynamique de croissance , estime le Conseil d'Administration qui remercie vivement Pierre Danon pour son engagement quotidien en assumant la direction générale pendant cette phase de transition et les transformations opérées pendant cette période .

Diplômé en Droit des Affaires, Hervé Milcent a débuté sa carrière chez Chronopost. Il devient rapidement Directeur des Opérations de Dynapost puis de Médiapost, où il lance et développe des solutions de géomarketing et de distribution ciblée, acquérant ainsi une très grande maîtrise des enjeux de communication locale. En 1998, Hervé Milcent rejoint le Groupe Arvato (Bertelsmann Group) en tant que Directeur Général en charge des opérations de la division Marketing Direct, qui deviendra leader français sous sa direction. En 2014, après plus de 16 ans au sein du Groupe Arvato dédiés au développement et déploiement de services à destination des entreprises, Hervé Milcent est nommé CEO du Groupe Lyreco. Il y met en oeuvre une stratégie de marketing catégorielle, repositionne l'offre du Groupe pour accélérer la croissance et pilote la refonte des infrastructures techniques et informatiques indispensables à la transformation "Phygitale" de l'entreprise. En 2020, il rejoint le Groupe Téléperformance en tant que Directeur Général France, Italie et Allemagne.