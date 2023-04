Solocal : Résultats annuels 2022 en ligne avec les objectifs

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires annuel de Solocal est revenu à 400 ME, soit -6,6% vs. 2021. L'EBITDA récurrent est de 115 millions d'euros, soit -4,6% par rapport à 2021. Le Flux de trésorerie opérationnel s'inscrit à 28,7 millions. La Trésorerie disponible ressort à 70,8 ME. La dette financière nette était stable à 171 ME au 31 décembre 2022, pour un ratio de levier de 1,7x

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires est de 93,3 millions, soit -8%. Le carnet de commandes est stable à 221,7 millions au 31 mars 2022 (vs. 221,6 millions au 31 décembre 2022)

Perspectives 2023 : Prudence dans un contexte général toujours contrasté

- Chiffre d'affaires des prochains trimestres dans le prolongement de celui premier trimestre 2023 (93,3 millions), en repli par rapport à 2022

- Poursuite des efforts de maîtrise des coûts afin de maintenir une marge d'EBITDA comprise entre 20% & 25%.

- Focus sur la productivité des forces de ventes et sur l'amélioration de la relation client.