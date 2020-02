Solocal renoue avec les bénéfices en 2019

(Boursier.com) — Les ventes totales du Groupe Solocal s'élèvent à 155 millions d'euros au 4e trimestre 2019, soit +0,1% par rapport au 4e trimestre 20181. Les ventes Digital enregistrent une hausse de +7,4% sur cette même période, alors que les ventes Imprimés baissent de -55,7%.

Sur l'année 2019, les ventes du Groupe s'élèvent à 564 ME , en baisse de -4,9% par rapport à 2018. Les ventes Digital de 2019 sont stables tandis que les ventes Imprimés 2019 baissent de -40%.

Le carnet de commandes total s'élève à 360 ME au 31 décembre 2019, en hausse de +4,7% par rapport au 30 septembre 2019, et ce, malgré la diminution du carnet de commandes lié à l'arrêt progressif de l'activité Imprimés (baisse du carnet de commandes Imprimés de -24,5% au 31 décembre 2019 par rapport au 30 septembre 2019).

L'Ebitda récurrent atteint 191 ME en 2019, en hausse de +2,2% à normes constantes par rapport à 2018. Le taux de marge Ebitda récurrent/ Chiffre d'affaires s'établit à 32,6% en 2019 et 30% retraité de l'impact IFRS 16. Il est en hausse de +4 points par rapport à 2018.

Les charges non récurrentes, de -23 ME en 2019, correspondent à la charge complémentaire liée à l'extension du PSE 2018 décidée en 2019. Après prise en compte de ces charges non-récurrentes, l'Ebitda consolidé s'élève à 168 ME (5 ME en 2018).

Le résultat net consolidé du Groupe est positif en 2019. Il s'établit à +32 ME (-81 ME en 2018).

Situation financière

La variation du besoin en fonds de roulement est de -48 ME en 2019. Les éléments non récurrents s'élèvent à -155 ME en 2019 et comprennent essentiellement les décaissements liés au projet de transformation Solocal 2020 (-140 ME ) ainsi que -10 ME de variation de besoin en fonds de roulement non récurrent (variation de dettes résultant du même plan).

Les flux de trésorerie disponibles consolidés du Groupe sont donc négatifs de -93 ME en 2019 (+8 ME en 2018). Ils sont partiellement compensés par le tirage de 59 ME de dette (RCF et ligne de besoin en fonds de roulement) et l'exécution partielle du PACEO pour 17 ME en 2019. A fin décembre 2019, le PACEO mis en place fin novembre 2019 ayant pour objet l'émission d'un montant maximum de 58 millions d'actions avait été utilisé à hauteur de 34 millions d'actions.

Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie nette de 42 ME (82 ME au 31 décembre 2018).

Le taux de conversion de l'Ebitda récurrent en flux de trésorerie d'exploitation -tel que calculé par la formule (Ebitda récurrent + variation de BFR - capex)/ Ebitda récurrent- s'élève à 50% en 2019 (72% en 2018), à normes constantes. Cette baisse du taux de conversion résulte essentiellement de la variation de BFR.

L'endettement financier net s'établit à 422 ME au 31 décembre 2019, soit une hausse de +94 ME par rapport à 328 ME au 31 décembre 2018.

Le groupe respecte les ratios financiers prévus au titre de la documentation obligataire, avec une marge de manoeuvre respectivement de 33% et 59%.

A fin décembre 2019, Solocal a payé 73% des salaires et indemnités prévus au titre du plan de transformation 2018 et de son extension en 2019 (sur un montant total de 225 ME ). Il reste 62 ME à décaisser au titre du plan de transformation, dont 56 ME en 2020.

Au 26 février 2020, la ligne de PACEO (Programme d'augmentation de capital par exercice d'options) a été utilisée à hauteur de 42 millions d'actions, il reste 16 millions d'options non encore utilisées, soit 2,5% de dilution potentielle.

Objectifs 2020

Solocal confirme le retour à la croissance du chiffre d'affaires Digital au second semestre 2020 ainsi que l'accélération de la croissance de l'Ebitda Digital sur l'année 2020.

Solocal devrait par ailleurs générer des flux de trésorerie d'exploitation d'au moins 90 ME en 2020.