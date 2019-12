Solocal renforce sa structure financière

Solocal renforce sa structure financière









Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Solocal augmente et diversifie ses moyens de financement. Le groupe annonce l'optimisation de son besoin en fonds de roulement avec notamment une adaptation des modalités de règlement des clients mise en place début novembre devant compenser partiellement l'effet défavorable précité ; mais également une augmentation de la ligne de crédit renouvelable de 10 millions d'euros pour la porter à 50 ME ; une hausse des lignes de financement d'actifs, sur la base des lignes existantes et celles en cours de négociation, jusqu'à 10 millions d'euros ; et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux permettant au Groupe de lever environ 40 millions d'euros au cours d'une période maximale de 24 mois (sur la base d'un cours de l'action de 0,72 euro et d'une décote de 5%).

Amar Family Office et Nobel, actionnaires de la société et représentés au Conseil d'administration, et DNCA Finance, actionnaire de la société, au travers de ses OPCVM, ont indiqué leur intérêt d'acquérir des actions Solocal Group à hauteur de leur quote-part dans le capital. Ils confirment ainsi leur volonté de continuer à accompagner le projet de transformation de Solocal.

Solocal conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment. Dans l'hypothèse d'une utilisation de la ligne en totalité, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,91% du capital sur une base non diluée et 0,89% sur une base diluée.

Ce renforcement de la structure financière, couplé aux flux de trésorerie d'exploitation historiquement solides et aux prévisions de trésorerie, permet à Solocal de couvrir les décaissements prévus en lien avec la réorganisation du Groupe, tout en poursuivant le projet stratégique Solocal 2020 notamment en matière d'investissements et d'accompagnement de la nouvelle gamme de services digitaux. Par ailleurs, les objectifs de stabilisation des ventes Digital et de croissance modérée de l'EBITDA récurrent en 2019 sont inchangés (à normes comptables constantes avant application de la norme IFRS 16). Grâce à l'ensemble des éléments mentionnés précédemment, la liquidité du Groupe est assurée pour 2020, affirme Solocal.