Solocal : remboursement partiel du RCF fin septembre pour 6 ME

(Boursier.com) — Conformément aux termes d'un contrat de prêt intitulé Super Senior Facility Agreement conclu le 29 mars 2019, tel que modifié les 12 juillet 2019, 6 octobre 2020 et 17 décembre 2020 (le fameux RCF), Solocal Group a informé les titulaires de créances au titre du RCF que l'amortissement partiel devant être effectué le 30 septembre 2021 au titre du RCF sera d'un montant de six millions d'euros (sur un total de 50 ME). Après consultation des créanciers titulaires de créances au titre du RCF, ce remboursement sera effectué le 30 septembre 2021, à la fois en espèces, à hauteur de trois millions d'euros et par émission d'actions au profit des créanciers titulaires de créances au titre du RCF ayant accepté ce remboursement partiel en actions (et leurs affiliés, cessionnaires ou ayant-droits), à hauteur de trois millions d'euros.

Dans le cadre de la restructuration financière de la Société intervenue au cours de l'année 2020, les créanciers au titre du RCF ont accepté de convertir le crédit renouvelable préexistant en un prêt à terme amortissable. Aux dates d'échéance du 30 septembre 2021 et du 30 septembre 2022, la Société est libre de déterminer, sous réserve des termes du RCF, le montant des amortissements concernés et leur mode de règlement, soit en espèces, soit par voie de compensation avec le prix de souscription à une augmentation de capital de la Société, et ce, dans l'objectif de réduire la dette financière et améliorer les fonds propres de la Société.