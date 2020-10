Solocal recule encore après le résultat de l'augmentation de capital

Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Solocal cède encore 5,3% à 0,024 euro alors que l'ex-Pages Jaunes a finalement levé près de 336 millions d'euros, dont 250 ME par la conversion de créances en titres. Cette opération permet au groupe de réduire son endettement de moitié tandis que le gestionnaire d'actifs GoldenTree devient premier actionnaire avec 26% du capital.

A la suite de cette annonce, Oddo BHF maintient son avis 'neutre' sur la valeur au regard d'une visibilité toujours limitée sur un rebond de l'activité au second semestre et en 2021. Le broker attend notamment un peu plus de visibilité sur le marché publicitaire, et particulièrement le comportement d'investissement des PME, ainsi que sur la nouvelle stratégie qui pourrait découler de l'arrivée d'un nouveau DG suite au départ d'Eric Boustouller, pour adopter une opinion plus positive. Les grandes lignes devraient être confirmées mais il reste encore des inconnues, notamment dans le contexte de l'arrivée d'un nouvel actionnaire de référence (le fonds Golden Tree). L'arrivée de deux nouveaux administrateurs est une bonne nouvelle au regard de leur expérience sur le marché, souligne l'analyste.