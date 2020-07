Solocal recule après le point sur l'activité

(Boursier.com) — Solocal cède encore 2,4% à 0,095 euro après le point sur son activité. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé semestriel de 245 millions d'euros, en baisse de 16%. Il se décompose en 225 ME de chiffre d'affaires Digital et 19 ME de revenus Imprimés. Cette dernière activité ne représente plus que 7,8% du chiffre d'affaires total.

L'EBITDA récurrent est attendu entre 82 et 87 ME sur le semestre, soit en croissance de +2% à +9% sur un an (à normes constantes). L'analyse et le détail de l'EBITDA récurrent seront publiés le 28 juillet 2020 lors de l'annonce des résultats semestriels. Le taux de marge d'EBITDA récurrent est donc attendu entre 33,5% et 35,5%, en hausse de +6 à +8 points sur un an. Cette augmentation de marge provient de la baisse des coûts sur le semestre mais également du bénéfice des mesures de soutien à l'économie annoncées par le gouvernement. La position de trésorerie (à l'actif du bilan) du groupe s'élève à 28 ME au 30 juin.

Après le trou d'air du au confinement, les ventes Digital des mois de mai et juin sont inférieures respectivement de -24% et de-1% par rapport à la même période l'année dernièremais elles ont été supérieures de 11 ME par rapport aux prévisions du Groupe réactualisées de l'impact Covid-19 (telles qu'indiquées le 18 mai). Cette amélioration graduelle est en ligne avec le rythme de reprise attendu par le Groupe et cohérent avec le retour sur le terrain de la majorité des forces commerciales combinée à une amélioration de la disponibilité des clients et prospects.

Solocal confirme ainsi sa trajectoire communiquée le 18 mai dernier avec une baisse attendue du chiffre d'affaires total de 20% et un repli du chiffre d'affaires Digital de l'ordre de-15% sur l'année 2020 par rapport à l'année précédente. L'EBITDA est attendu supérieur à 130 ME.

A la suite de cette annonce, Midcap Partners passe à 'vendre' sur le titre avec un objectif de 0,04 euro après avoir placé sa recommandation 'sous revue'.