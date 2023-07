Solocal : portion congrue

(Boursier.com) — Solocal chute de 3% à 0,13 euro ce jeudi, alors que le groupe a fait part d'un chiffre d'affaires consolidé de 186 ME au 1er semestre 2023, en baisse de 7,5% par rapport au 1er semestre 2022. Le 2e trimestre a contribué à hauteur de 92,7 ME (-7,1% par rapport au 2e trimestre 2022).

Sur le 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires issu du renouvellement des contrats existants s'élève à 103,4 ME soit près de 56% du chiffres d'affaires, en hausse de 10 ME comparé au 1er semestre 2022. Au 2e trimestre, cette contribution ressort à 55% du chiffre d'affaires (53% sur la même période de 2022).

Le chiffre d'affaires issu de l'acquisition (nouveaux clients, développement du parc clients et migration d'anciens contrats) s'élève à 82,6 ME. Il représente 44% du chiffre d'affaires, et baisse d'environ 25 ME par rapport au 1er semestre 2022.

Le carnet de commandes représente 211 ME au 30 juin, en baisse de -4,8% par rapport au 31 mars 2023. Sur la base des meilleures estimations du management, ce carnet de commandes se déversera en chiffre d'affaires à hauteur d'environ 59% sur le 2e semestre de l'année 2023, environ 38% sur 2024 et environ 3% en 2025.

Au 1er semestre 2023, la performance commerciale de Solocal, mesurée par la prise de commandes, s'élève à 177,5 ME (197,2 ME au 1er semestre 2022).

L'Ebitda s'élève à 32,6 ME sur le 1er semestre, et l'Ebitda récurrent à 34 ME, en baisse par rapport au 1er semestre 2022 (-39,1%). La marge d'Ebitda récurrent rapportée au chiffre d'affaires s'élève ainsi à 18,3% soit une diminution de -9 pts par rapport au 1er semestre 2022. Cette baisse est le résultat d'une augmentation des charges de personnel (+2,2 ME par rapport au 1er semestre 2022). La réduction des effectifs sur les fonctions supports n'a pas permis de compenser l'augmentation des charges de personnel liées à la hausse des effectifs de la force de vente au 1er semestre 2023.

Les éléments non récurrents s'élèvent à -1,4 ME au 1er semestre 2023. Les dépréciations et amortissements atteignent -27,1 ME et sont stables par rapport au 1er semestre 2022 (-27,8 ME).

Le résultat net consolidé du Groupe s'établit à -23,6 ME sur le 1er semestre 2023 (10,6 ME sur le 1er semestre 2022).

Situation financière

Les flux de trésorerie opérationnels récurrents du Groupe (hors loyers) s'élèvent à +9,8 ME sur le 1er semestre 2023 (+25,6 ME sur le 1er semestre 2022) en raison de la forte diminution de l'Ebitda récurrent sur la période.

La variation nette de trésorerie du groupe s'élève à -7,5 ME sur le 1er semestre 2023. Au 30 juin 2023, le Groupe dispose d'une trésorerie nette de 63,3 ME (70,8 ME au 31 décembre 2022).

L'endettement financier net s'établit à 181 ME au 30 juin 2023 (hors application de la norme IFRS 16) en légère dégradation par rapport au 31 décembre 2022 (171 ME).

Le levier financier est de 2,4x au 30 juin (auquel ne s'applique pas la norme IFRS 16). Le ratio d'Ebitda sur charges d'intérêts4 (ISCR) s'élève à 3,07x. Le groupe respecte les ratios financiers prévus au titre de la documentation obligataire.

Perspectives 2023

En raison d'un début d'année 2023 marqué par les tensions inflationnistes et les difficultés à fidéliser la clientèle TPE/PME confrontée à un contexte incertain, le groupe anticipe un chiffre d'affaires du second semestre 2023 légèrement inférieur de celui du 1er semestre 2023 (186 ME), en repli par rapport à 2022.

Malgré la poursuite des efforts de maîtrise des coûts, le taux de marge d'Ebitda annuel est attendu en ligne avec celui 1er semestre 2023. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a réduit son objectif de cours de 1,7 à seulement 0,35 euro en restant 'neutre'.