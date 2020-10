Solocal : plusieurs mouvements au capital

Solocal : plusieurs mouvements au capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 12 octobre 2020, la société en commandite simple DNCA Finance, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 octobre 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Solocal et détenir, pour le compte desdits fonds, 1.517.832.728 actions, soit 11,72% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de Solocal dans le cadre de sa restructuration.

DNCA Finance déclare agir dans le cadre normal de son activité de société de gestion de portefeuille menée sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de Solocal.

Par courrier reçu le 13 octobre 2020, la société JP Morgan Chase & Co. (Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 7 octobre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Solocal, et détenir 840.848.374 actions, soit 6,49% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant. JP Morgan Securities plc a franchi directement en hausse les mêmes seuils.

JP Morgan Securities plc a par ailleurs précisé détenir, au titre de l'article L. 233-9 I, 6 du code de commerce et de l'article 223-14 IV du règlement général, 823.231.801 actions Solocal résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities plc d'utiliser lesdites actions à tout moment ; et au titre de l'article L. 233-9 I, 4 bis du code de commerce et de l'article 223-14 V du règlement général, 1.393.662 actions Solocal au titre de 9 contrats cash-settled equity swap à dénouement en espèces, exerçables entre le 25 novembre 2020 et le 27 mai 2022.

Enfin, par courrier reçu le 12 octobre 2020 par l'AMF, la société Melqart Asset Management (UK) Limited (Londres) agissant pour le compte du fonds Melqart Opportunities Master Fund Limited dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 octobre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Solocal, et détenir 765.793.298 actions, soit 5,91% du capital et des droits. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de Solocal dans le cadre de sa restructuration.