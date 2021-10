Solocal : plan à suivre

(Boursier.com) — Solocal recule de 2,5% à 1,486 euro, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe au 3e trimestre s'est élevé à 107,6 millions d'euros, en hausse de +0,4% par rapport au chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020. Le chiffre d'affaires consolidé sur les 9 premiers mois de l'année 2021 revient à 322,2 ME, en baisse de -3,3% par rapport au chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2020. Ce repli résulte principalement de la baisse des ventes enregistrées pendant les périodes de confinement de 2020 alors même que le Groupe ne bénéficiait pas encore des avantages de sa transition au modèle en abonnement.

Le carnet de commandes représente 250,9 ME au 30 septembre 2021, en baisse de 5,7% comparé au 30 juin 2021. Ce carnet de commandes se déversera en chiffre d'affaires à hauteur d'environ 33% sur le 4e trimestre 2021, et d'environ 61% sur l'année 2022.

L'ARPA Groupe atteint 1.344 euros sur le 3e trimestre 2021, en légère baisse par rapport à l'ARPA Digital sur le 3e trimestre 20201 (1.356 euros, soit moins de -1%) mais en hausse par rapport au 2e trimestre 2021 (1.321 euros soit +1,7%). Pour rappel, l'ARPA est désormais calculé sur la base du chiffre d'affaires et non des prises de commandes.

Objectifs 2021 affichés

Dans le prolongement du changement de business model vers la reconduction automatique de ses offres (hors offres grands comptes), le Groupe a stabilisé son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre consécutif après de nombreuses années de décroissance. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. La performance commerciale 2021 a été impactée d'une part par le contexte sanitaire (prolongement des périodes de confinement en France) et d'autre part par la nécessaire adaptation de la force commerciale au modèle abonnement et la recherche de nouveaux clients.

La maîtrise des coûts compensera la légère baisse de chiffre d'affaires associée sur l'exercice 2021, et permet de confirmer un objectif d'EBITDA de l'ordre de 120 ME.

Toutefois, dans le prolongement du contexte commercial du 3e trimestre 2021, Solocal anticipe une légère érosion de son parc clients de l'ordre de -2% au 31 décembre 2021 par rapport au 31 décembre 2020.

Revue stratégique 2022-2024

A la suite des évolutions de l'équipe de direction et à la lumière des ventes 2021, le Groupe a procédé au réexamen de sa feuille de route et de ses perspectives à 3 ans.

2022 sera une année de consolidation de la refonte de l'approche commerciale essentiellement sur le Terrain qui est le canal de vente le plus contributeur à l'activité du Groupe. Sur l'horizon du plan, Solocal capitalisera sur les efforts réalisés en termes d'efficacité de la relation client afin d'adopter une démarche beaucoup plus proactive d'accompagnement de ses clients. Solocal augmentera également ses investissements marketing dès 2022 afin de valoriser aux yeux de ses clients et du public la valeur ajoutée de Pages Jaunes.

Ces actions porteront progressivement leurs fruits sur 2022 et seront associés à une stricte maîtrise des coûts fixes, ce qui permettra une performance financière en 2022 comparable à celle de 2021, en termes de chiffre d'affaires, Ebitda et flux de trésorerie opérationnels.

Solocal devrait générer une croissance à un chiffre, milieu de fourchette, du chiffre d'affaires en 2023 et en 2024 qui sera principalement portée par une hausse de l'ARPA en lien avec les efforts qui seront concentrés sur le Terrain dont les ARPAs sont plus élevés vs. ceux de la télévente. Une relative stabilité du parc clients est attendue en 2022 avant un retour à la croissance dès 2023.

Cette croissance de chiffre d'affaires, associée à la poursuite de la maîtrise des coûts fixes du Groupe, devrait se traduire par une croissance annuelle de l'Ebitda de l'ordre de 15% en 2023 et en 2024 et devrait générer des flux de trésorerie opérationnels supérieurs à 90 ME en 2024.

A plus long terme, Solocal a pour ambition de capitaliser sur son portefeuille de services digitaux et sa connaissance clients pour intégrer des solutions technologiques nouvelles et par-delà étendre sa gamme de services digitaux en mode Saas. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF vise un cours de 3 euros sur le dossier avec un avis 'neutre'.