Solocal : Pierre Danon démissionne

(Boursier.com) — Après 4 ans comme Président du Conseil d'administration de Solocal et 6 mois comme Président Directeur Général entre le 4 octobre 2020 et le 6 avril 2021, Pierre Danon a fait part au Conseil d'administration de Solocal de son intention de démissionner de la Présidence du Conseil et de son mandat d'administrateur.

Cette démission interviendra avec une date d'effet au 30 juin.

Un processus de sélection est en cours, dont le conseil anticipe qu'il aboutisse dans ce calendrier.

Après 18 mois particulièrement intenses, dans un contexte de pandémie, de restructuration financière puis d'intérim de la Direction générale, il est temps pour moi de me consacrer à d'autres projets. J'ai toute confiance dans le nouveau Directeur général, Hervé Milcent, à qui je souhaite donner les coudées franches. L'ensemble des équipes de Solocal est mobilisé pour la réussite de l'entreprise et je suis fier d'avoir animé cette équipe. Solocal a beaucoup évolué depuis 4 ans et est ainsi devenue une société 100% digitale. Je suis convaincu qu'Hervé, avec le soutien du Conseil d'administration, saura conduire les chantiers encore nécessaires pour une création de valeur durable , explique Pierre Danon.