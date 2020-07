Solocal n'obtient pas son PGE mais met en place 32 ME de lignes de financement

Solocal n'obtient pas son PGE mais met en place 32 ME de lignes de financement









Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Solocal confirme l'engagement de mise en place de lignes de financement pour un montant de 32 millions d'euros, en lieu de place du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) envisagé. Ce financement se décompose en un prêt Atout de 16 ME apporté par BPIfrance Financement et l'émission d'obligations de 16 ME par certains créanciers obligataires, comme ils s'y étaient engagés si la société n'obtenait pas ce PGE avant l'Assemblée générale mixte (AGM) du 24 juillet.

En effet, le groupe regrette de ne pas avoir pu mettre en place un PGE . Le Groupe Solocal souhaite par ailleurs remercier les équipes du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) pour leur assistance et soutien constant ces derniers mois dans les négociations menées pour le renforcement de la structure financière du groupe .

Solocal Groupe tient à remercier BPIfrance Financement pour son soutien et son accord d'un prêt Atout dès le début de la crise sanitaire, ainsi que ses créanciers obligataires pour la garantie apportée au projet de renforcement de la structure financière et l'apport de ce financement additionnel

Ces lignes de financement seront tirées après l'AGM du 24 juillet, sous réserve de l'approbation des résolutions à titre extraordinaire par l'AGM et l'arrêté du plan de Sauvegarde Financière Accélérée modifié par le Tribunal de Commerce de Nanterre avant le 31 juillet, pour permettre au groupe d'assurer ses besoins de trésorerie à très court terme.