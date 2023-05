Solocal : Moody's parle d'un risque accru de défaut et abaisse sa notation

(Boursier.com) — Solocal perd 5% à 0,189 euro en fin de matinée alors que Moody's vient d'abaisser la note crédit CFR de 'Caa1' à 'Caa3' et la note de probabilité de défaut (PDR) de 'Caa1-PD' à 'Caa3-PD'. La perspective passe de 'sous revue' à 'négative'. Cette action conclut la revue initiée par Moody's le 28 février suite à la décision de la société de reporter la publication des résultats de l'exercice 2022. "Nous avons abaissé les notes de SoLocal pour refléter la performance opérationnelle plus faible que prévu pour 2023 et un risque accru de défaut et une faible liquidité ...", précise l'agence.