Solocal : Maxime Videmann intègre le Comité Exécutif

(Boursier.com) — Hervé Milcent, Directeur général de Solocal, renforce le Comité Exécutif de l'entreprise en nommant Maxime Videmann Directeur Marketing Produits et Médias Groupe. Dans ce cadre, il aura notamment la charge de définir et d'engager une nouvelle feuille de route pour les médias, les produits et les services proposés par Solocal au regard de nouveaux enjeux sectoriels et réglementaires liés au marché de la communication numérique et locale. Avec cette promotion interne, Hervé Milcent tient à souligner la valeur des talents dont dispose l'entreprise.