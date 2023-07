Solocal : les actionnaires approuvent les résolutions présentées à l'AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte (AGM) des actionnaires de Solocal s'est tenue en présentiel, le 29 juin à Boulogne Billancourt, sous la présidence de Philippe Mellier, Président du Conseil d'Administration. La totalité des résolutions présentées a été approuvée à une très large majorité.

A l'occasion de cette Assemblée Générale, 886 actionnaires ont voté sur les résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire et 888 actionnaires sur les résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire, représentant plus de 38 millions d'actions et de droits de vote. Rapporté au nombre total d'actions ayant droit de vote, soit plus de 131 millions d'actions, cela représente une participation de 29,05% de ces actions.

Dans le cadre de l'Assemblée Générale, toutes les résolutions ordinaires ont été largement approuvées dont notamment :

- les comptes sociaux et consolidés 2022

- les éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à MM. Philippe Mellier et Hervé Milcent

- la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et des Administrateurs

- le renouvellement du mandat d'Administrateur indépendant de Philippe Mellier

- la ratification de la cooptation de Mme Ghislaine Mattlinger en qualité d'Administrateur indépendant

- la ratification de la cooptation de Cédric Dugardin en qualité d'Administrateur indépendant

- la ratification de la cooptation de Alexandre Fretti en qualité d'Administrateur indépendant de la société.

Toutes les résolutions extraordinaires ont été également approuvées à plus de 95%, notamment différentes délégations de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social

La rediffusion vidéo de l'Assemblée générale est disponible sur le site internet de la société.