Solocal : le titre s'effondre après une publication assez inquiétante

(Boursier.com) — Solocal décroche de 18% à 0,32 euro ce jeudi, plombé par des perspectives annuelles sans relief après une baisse de 8% de son activité au premier trimestre. Le management anticipe ainsi des revenus des prochains trimestres dans le prolongement de celui premier trimestre, soit en repli par rapport à 2022. Il table sur la poursuite des efforts de maîtrise des coûts afin de maintenir une marge d'EBITDA comprise entre 20% & 25% et sur un focus sur la productivité des forces de ventes et sur l'amélioration de la relation client.

Oddo BHF tablait sur un repli de 6% des recettes au premier trimestre. La tendance est donc un peu plus difficile qu'attendu. Pour la marge, la direction table sur une fourchette comprise entre 20 et 25%, ce qui est assez nettement en-dessous des attentes de 30% actuelles de l'analyste. Au-delà des conditions de marché, le groupe sera impacté par l'effet année pleine de l'augmentation des forces de vente opérée en 2022, l'impact de la campagne de communication diffusée en 2023 et un mix produits attendu légèrement défavorable. Solocal attire aussi l'attention sur la maturité de sa dette et les risques liés à son refinancement. En effet, la dette présente deux principales échéances : 34 ME à fin septembre 2023 pour la dette de RCF et 195 ME à mars 2025 pour les emprunts obligataires. Solocal considère donc que le facteur de risque lié au refinancement est accru et crée une incertitude significative sur la continuité d'exploitation d'ici à l'échéance de mars 2025. Ce qui reflète des conditions de taux moins favorables... Oddo BHF est 'neutre' sur le titre.

Gilbert Dupont a lui dégradé le dossier d''achat' à 'réduire' en visant 0,30 euro.

La publication (très tardive) des chiffres de l'exercice 2022 ainsi que du chiffre du premier trimestre 2023 est plutôt décevante, mais ce n'est pas le problème principal, affirme de son côté AlphaValue. Les perspectives annoncent une nouvelle année difficile et rien ne semble avoir changé d'un point de vue commercial. Bien pire, les auditeurs ont soulevé des inquiétudes quant au refinancement du groupe (en septembre 2023 et 2025). Vu le manque de transparence et d'avancement dans le redressement du groupe, le courtier arrête la couverture de la valeur.