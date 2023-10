Solocal : le chiffre d'affaires consolidé recule de plus de 9% sur les 9 premiers mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Solocal sur 9 mois s'élève à 273 millions d'euros, en baisse de -9,2% par rapport aux 9 premiers mois de 2022.

Le 3e trimestre contribue à hauteur de 87 ME (-12,7% par rapport au troisième trimestre 2022).

Sur les 9 premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires issu du renouvellement des contrats existants s'élève à 153,9 ME, soit plus de 56% du chiffres d'affaires, en hausse de 8,7 ME comparé au 9M 2022. Au 3e trimestre, cette contribution ressort à 56% du chiffre d'affaires (52% sur la même période de 2022).

Le chiffre d'affaires issu de l'acquisition (nouveaux clients, développement du parc clients et migration d'anciens contrats) s'élève à 119,1 ME et représente 44% du chiffre d'affaires, en baisse d'environ 32 ME par rapport 9M 2022. Au 3e trimestre, cette contribution ressort à 44% du chiffre d'affaires contre 48% sur la même période de 2022.

Perspectives 2023

Le carnet de commandes de Solocal s'élève à 203,1 ME au 30 septembre.

Le chiffre d'affaires déjà sécurisé pour l'année 2023 s'élève à 341 ME.

Dans le prolongement d'un début d'année 2023 marqué par les tensions inflationnistes et les difficultés à fidéliser la clientèle TPE/PME, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires du 4e trimestre 2023 légèrement inférieur à celui du 3e trimestre 2023 (87 ME), et en net repli par rapport à 2022.

Grâce à la poursuite des efforts de maîtrise des coûts, le taux de marge d'Ebitda annuel est attendu comparable à celui du 1er semestre 2023 (environ 18%).

Le 29 septembre 2023, la société a sollicité et obtenu un nouveau report de la date de paiement de ces coupons de la dette obligataire jusqu'à la date du 15 décembre 2023.

S'agissant de la dette RCF, Solocal Group a notifié les prêteurs pour leur proposer un remboursement en actions de leur créance en septembre 2023. Les discussions avec les créanciers financiers ont débuté au mois de septembre 2023 et le groupe espère les finaliser d'ici la fin de l'année.