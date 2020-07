Solocal : la crise sanitaire va impacter le volume d'acquisition de nouveaux contrats en 2020

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires de Solocal est de 244,7 millions d'euros, en baisse de -16% par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2019. Il se décompose en 225 ME de chiffre d'affaires Digital et 19 ME de chiffre d'affaires Imprimés. L'activité Imprimés ne représente plus que 7,9% du chiffre d'affaires total.

Le carnet de commandes total s'élève à 317 ME au 30 juin, en baisse de -8% par rapport au 31 mars.

L'effectif du Groupe au 30 juin est de 2.515 personnes (hors absence longue durée) dont 49% de commerciaux.

L'Ebitda récurrent atteint 85,7 ME, en hausse de 6,7% soit 5,4 ME par rapport au 1er semestre 2019. La marge d'Ebitda récurrent sur le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 35,2% en progression de 7,5 points.

Le résultat net consolidé du Groupe est positif sur ce 1er semestre. Il s'établit à +28 ME (16 ME sur le 1er semestre 2019).

Performance financière

La variation du besoin en fonds de roulement est de -42 ME sur le 1er semestre 2020. Les flux de trésorerie disponibles consolidés du Groupe sont négatifs de -13,4 ME sur le semestre. Le Groupe dispose d'une trésorerie nette de 28,1 ME (41,5 ME au 31 décembre 2019).

L'endettement financier net s'établit à 446,7 ME au 30 juin soit une hausse de +27,7 ME par rapport à 419 ME au 31 décembre 2019.

Le levier financier tel que défini dans la documentation de l'obligation Solocal à échéance 2022 est de 2,48x au 30 juin 2020 (auquel ne s'applique pas la norme IFRS 16). Le ratio d'Ebitda sur charges d'intérêts s'élève à 4,54x. Le groupe respecte les ratios financiers prévus au titre de la documentation obligataire, avec une marge de manoeuvre respectivement de 29% et 51%.

Perspectives 2020

Solocal confirme sa trajectoire avec une baisse attendue du chiffre d'affaires total de -20% et un repli du chiffre d'affaires Digital de l'ordre de -15% sur l'année 2020 par rapport à l'année précédente.

L'Ebitda Groupe est attendu au-dessus de 130 ME pour la totalité du Groupe en 2020.

La crise sanitaire va avoir un impact sur le volume d'acquisition de nouveaux contrats en 2020 et sur le calendrier de la migration du parc client vers les nouveaux services.

Le Groupe anticipe un retour à la croissance du chiffre d'affaires Digital dès 2021, mais l'Ebitda 2021 restera marqué par la chute des ventes constatée en 2020 et la sortie de l'activité Imprimés. Il devrait atteindre environ 120 ME en 2021.