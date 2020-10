Solocal : l'EBITDA Groupe reste attendu au-dessus de 130 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre 2020 s'élève à 113 millions d'euros, en baisse de -17,9% par rapport au chiffre d'affaires1 du troisième trimestre 2019. Il se décompose en 107 millions d'euros de chiffre d'affaires Digital et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires Imprimés.

Le chiffre d'affaires Digital de 107 millions d'euros au troisième trimestre 2020 diminue de -13,6% par rapport au troisième trimestre 2019 en raison essentiellement d'un effet volume lié à la baisse de l'activité commerciale liée à la crise sanitaire Covid-19 mais aussi de l'augmentation de la maturité moyenne des produits vendus qui se déversent donc plus lentement en chiffre d'affaires.

Malgré la crise sanitaire, sur le troisième trimestre 2020, l'ARPA est en légère augmentation de +1,8% par rapport à la fin du premier semestre 2020 pour atteindre environ 1 520 euros.

Le groupe a bénéficié d'une augmentation de capital d'un montant total de 335 ME lui permettant de recevoir 117 ME de liquidités et de réduire d'environ 260 ME sa dette brute pour atteindre environ 256 ME.

Solocal confirme sa trajectoire avec une baisse attendue du chiffre d'affaires total de -20% et un repli du chiffre d'affaires Digital de l'ordre de -15% sur l'année par rapport à l'année précédente, fort de plus de 95% de chiffre d'affaires déjà sécurisé au 30 septembre 2020. L'EBITDA Groupe reste attendu au-dessus de 130 ME sur l'année.