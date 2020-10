Solocal Group : résultats de l'augmentation de capital et distribution d'actions gratuites

(Boursier.com) — Dans le cadre du renforcement de sa structure financière, Solocal Group annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription via l'émission de 11.198.586.929 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,03 euro, prime d'émission incluse, soit un montant de 335.957.607,87 euro conformément au Plan Modifié.

Au total, 84,64 millions d'euros ont souscrits en espèces par le marché :

- 0,94 ME souscrits en espèces par certains membres du comité ad-hoc des porteurs d'Obligations conformément à leurs engagements de souscription en espèces ; et

- 58,25 ME convertis par GoldenTree et Financière de la Clarée par compensation de créances via l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription;

- 192,12 ME convertis par compensation de créances par les créanciers obligataires, conformément à leurs engagements de souscription aux termes du Plan Modifié ;

Cette opération permet au Groupe de recevoir 85 ME de liquidités (nets de la Commission de Soutien) et de réduire d'environ 260 ME sa dette brute pour atteindre environ 256 ME (avant application de la norme IFRS 16).

Solocal Group indique que la livraison des 625.912.878 actions gratuites se fera le 6 octobre, à raison de 1 action gratuite pour 1 action existante.

Regroupement d'actions

D'autre part, le Conseil d'administration de la société a décidé, dans le cadre de l'exécution du Plan Modifié, de mettre en oeuvre un regroupement des actions Solocal Group par attribution d'une action nouvelle de 1 euro de valeur nominale pour 100 actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale chacune.

Un avis de regroupement sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 7 octobre 2020 afin d'annoncer aux actionnaires le lancement de l'opération de regroupement d'actions qui débutera le 22 octobre 2020.