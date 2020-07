Solocal Group : des fonds River and Mercantile AM se sont allégés

Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 10 juillet à l'AMF, la société River and Mercantile Asset Management LLP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 6 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Solocal Group. Elle détient, pour le comptes desdits fonds, 30.167.894 actions Solocal Group représentant autant de droits de vote soit 4,81% du capital et 4,69% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Solocal Group sur le marché.