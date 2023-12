Solocal Group a sollicité l'accord des porteurs d'Obligations et de Mini Bond pour différer le paiement des coupons

(Boursier.com) — Solocal Group annonce avoir sollicité l'accord des porteurs d'Obligations et de Mini Bond pour différer le paiement des coupons dus en juin, septembre et décembre 2023 et pour obtenir un waiver du respect de certains de ses covenants financiers.

À la suite du communiqué de presse du 7 juin 2023, dans lequel Solocal Group annonçait son intention d'engager des discussions avec ses créanciers financiers, la société annonce aujourd'hui que, dans le cadre de ces discussions qui se poursuivent, elle souhaite pouvoir différer au 30 janvier 2024 le paiement des coupons dus par la Société au titre des Obligations et du Mini Bond initialement dus en juin 2023, septembre 2023 et décembre 2023.

La société sollicite donc l'accord des porteurs d'obligations concernés à cet effet.

En outre, la Société sollicite également l'accord des porteurs d'obligations pour obtenir un waiver du respect de certains de ses covenants financiers au titre de la documentation d'émission des obligations. Ces covenants financiers concernent, d'une part, le niveau du ratio d'EBITDA consolidé sur les charges d'intérêt nettes consolidées et, d'autre part, le niveau du ratio de levier net consolidé, tous deux appréciés à la date du 31 décembre 2023.

Il est précisé qu'une demande de waiver identique sera adressée par la société à ses créanciers au titre du RCF.

"Obligations" désigne les obligations d'un montant total en principal de 176.689.747,06 euros (au 15 juin 2023) portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor 3 mois flooré à 1%) + 7% spread et arrivant à échéance au 15 mars 2025 (ISIN: FR0013237484) émises par Solocal Group.

"Mini Bond " désigne les obligations d'un montant total en principal de 18.743.702,88 EUR (au 15 juin 2023) portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor 3 mois flooré à 1%) + 7% spread et arrivant à échéance au 15 mars 2025 (ISIN: FR0013527744) émises par Solocal Group.

"RCF" désigne la facilité de crédit renouvelable d'un montant en principal de 34.000.000 euros portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor flooré à 0%) + 5% de marge.