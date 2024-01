Solocal étoffe sa direction

(Boursier.com) — Cédric Dugardin, le nouveau directeur général de Solocal, a nommé trois nouveaux membres au sein de son COMEX. Ce dernier a ainsi exprimé sa volonté d'élargir le Comité exécutif en accueillant "des talents issus de l'interne", Charlotte Millet, Directrice de la Communication, Malvina Prault, Directrice de l'Expérience Client et Nicolas Regal, Directeur de la Production. Le Comité exécutif se compose désormais de Cédric Dugardin, Catherine Cussigh (Chief Restructuring Officer), Agnès Mauffrey (CTO), Quentin Mazurier (Directeur Commercial), Charlotte Millet (Directrice de la Communication), Stéphane Monat (Directeur Marketing Produits et Médias), Malvina Prault (Directrice de l'expérience client), Jean-Charles Rebours (Directeur des Ressources Humaines), Nicolas Regal (Directeur de la Production) et Olivier Regnard (Directeur Financier).