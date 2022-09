Solocal : David Gillaux nommé Directeur des Opérations Commerciales du groupe

(Boursier.com) — David Gillaux rejoint Solocal en qualité de Directeur des Opérations Commerciales. Il intègre le Comité Exécutif sous la direction d'Hervé Milcent, le Directeur Général, auquel il reportera.

David Gillaux prend les rênes des directions commerciales Grands Comptes, Terrain TPE/PME, Télévente/Relation Clients, des équipes de Customer Success et de la Web Factory.

A travers le recrutement de ce nouveau talent, Hervé Milcent souhaite placer le client toujours plus au centre des préoccupations du No1 français du marketing digital et assurer une plus grande intégration de toutes les équipes et des process en relation avec les 300.000 clients que compte l'entreprise. Les clients bénéficieront d'une expérience fluide, optimale et de très haute qualité aux différents stades de leur relation avec Solocal : l'acquisition, le développement, la fidélisation au service de la satisfaction clients.