Solocal : David Eckert et Paul Russo succèdent à Eric Boustouller et Philippe de Verdalle

(Boursier.com) — Eric Boustouller, qui a quitté la Direction Générale du Groupe Solocal le 4 octobre, a informé le Conseil d'administration de la société de sa démission de son mandat d'administrateur avec effet ce jour.

La société rappelle que Philippe de Verdalle a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du comité des rémunérations et des nominations le 28 août.

En conséquence, le Conseil d'administration de la société a décidé, à l'unanimité, sur proposition de GoldenTree et sur recommandation du comité des rémunérations et nominations, de procéder à la cooptation de David Eckert et Paul Russo au poste d'administrateurs de la société, en remplacement respectivement d'Eric Boustouller et Philippe de Verdalle, démissionnaires.

David Eckert et Paul Russo sont nommés pour la durée restant à courir des mandats d'Eric Boustouller et Philippe de Verdalle, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 respectivement.