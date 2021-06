Solocal : confirme son objectif d'Ebitda 2021

Crédit photo © Solocal

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Solocal annonce la cooptation de Philippe Mellier en tant qu'administrateur en date du 30 juin, et sa désignation en tant que Président du Conseil à cette date.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la plus proche assemblée générale ordinaire de la société.

Philippe Mellier, qui est Président Exécutif de Fraikin depuis 2018, apportera au Conseil et à la société son expérience de gouvernance et d'animation d'une base actionnariale diversifiée. "Son expérience opérationnelle de transformation, de recherche de performance et d'agilité ainsi que son attention au client et à l'évolution des usages comme moteurs de la croissance sont en parfaite adéquation avec les enjeux de Solocal", indique le groupe.

Point sur l'activité

Dans le prolongement de la nomination de Philippe Mellier en tant que Président du Conseil d'administration, et comme il est d'usage lors de la prise de fonction d'un nouveau directeur général, le Management procédera d'ici à la fin du 3e trimestre à une revue stratégique afin :

- de tenir compte d'une période de crise sanitaire plus longue qu'anticipée en mai 2020 et du retard pris dans la transformation de son organisation pour s'adapter à son nouveau modèle et leurs conséquences sur le niveau de prise de commandes ;

- de prendre les actions opportunes pour assurer un retour à une croissance durable et redéfinir des objectifs moyen-terme.

Le groupe Solocal précise qu'il a enregistré un niveau de prise de commandes cumulé à fin juin 2021 inférieur à ses attentes notamment pendant la période de confinement du mois d'avril 2021.

L'impact anticipé sur l'objectif interne de la société en terme de chiffre d'affaires pour 2021 reste limité et ce d'autant plus que le modèle abonnement est désormais déployé depuis plus d'un an. Il sera compensé par des optimisations de coûts.

Solocal confirme son objectif d'atteinte d'un EBITDA 2021 de l'ordre de 120 ME.